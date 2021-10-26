Граждан Молдовы ограничили в праве знать стоимость природного газа, который правительство закупает на бюджетные деньги у польской компании. Об этом премьер Наталья Гаврилица открыто заявила в эфире PRO TV.

«Мы не можем назвать цену. В контрактах этого типа на европейских рынках не указано, это считается коммерческой тайной», – заявила Гаврилица.

Несмотря на то, что правительство скрывает цену, по которой приобретается природный газ, в СМИ сообщили, что речь идет о 1200 долларах за тысячу кубометров.

Правительство ПДС не впервые утаивает информацию о закупках, производимых за счет средств налогоплательщиков. Недавно министр здравоохранения Алла Немеренко заявила в парламенте о том, что цена приобретения вакцины Pfizer является секретом и производитель не разрешает ее раскрывать.