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Кто вынудил власти Молдовы покупать польский газ дороже, чем в России

Кто вынудил власти Молдовы покупать польский газ дороже, чем в России
26 октября
11:25 2021
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Природный газ, приобретенный молдавскими властями у польской компании PGNiG создаст нам большие проблемы. Такого мнения придерживается экономист Вячеслав Ионицэ.

«Это приобретение создаст нам только проблемы. Как договариваться с русскими о низкой цене, если платишь больше полякам. Странная стратегия», – написал Ионицэ в социальной сети.

Польская компания PGNiG выиграла тендер, организованный молдавским предприятием Energocom, на поставку природного газа. В правительстве сообщили о 7 предложениях. Известно, что будет приобретен объем в 1 млн куб.м. природного газа, однако о цене официальные источники не сообщают. Тем не менее в СМИ просочилась информация, что речь идет о 1100 долларах.

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Ирина Нам

Ирина Нам

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