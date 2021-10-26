Природный газ, приобретенный молдавскими властями у польской компании PGNiG создаст нам большие проблемы. Такого мнения придерживается экономист Вячеслав Ионицэ.

«Это приобретение создаст нам только проблемы. Как договариваться с русскими о низкой цене, если платишь больше полякам. Странная стратегия», – написал Ионицэ в социальной сети.

Польская компания PGNiG выиграла тендер, организованный молдавским предприятием Energocom, на поставку природного газа. В правительстве сообщили о 7 предложениях. Известно, что будет приобретен объем в 1 млн куб.м. природного газа, однако о цене официальные источники не сообщают. Тем не менее в СМИ просочилась информация, что речь идет о 1100 долларах.