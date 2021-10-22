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Газета "Кишиневские новости"

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Ложь депутата ПДС Синкевича опроверг его собственный телефон

Ложь депутата ПДС Синкевича опроверг его собственный телефон
22 октября
17:10 2021
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Депутат ПДС Еуджениу Синкевич, который играл на телефоне во время заседания парламента 22 октября, был пойман на лжи. Парламентарий заявил для телекомпании TV8, что “снимок был сделан до начала заседания пленарного заседания”. В то же время на фотографии отчетливо видно, что телефон Синкевича показывает точное время – 13:38 – то есть, когда заседание шло полным ходом.

Напомним, что сегодня премьер Наталья Гаврилица потребовала введения чрезвычайного положения. Пока депутаты обсуждали газовую проблему, молодой депутат ПДС играл на телефоне.

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