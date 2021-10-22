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Газета "Кишиневские новости"

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Глава MoldovaGaz Вадим Чебан отверг обвинения премьера

Глава MoldovaGaz Вадим Чебан отверг обвинения премьера
22 октября
16:15 2021
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В ответ на обвинения премьер-министра Натальи Гаврилицы о том, что предприятие MoldovaGaz повинно энергокризисе из-за дефицита природного газа, Вадим Чебан заявил в сообщении в социальной сети, что не намерен уходить от ответственности.

«За свою жизнь у меня ни разу мысли не возникло уйти от ответственности, чем бы я ни занимался! Уверяю вас, что и в сегодняшней ситуации я сделаю все, что от меня зависит, чтобы максимально профессионально отреагировать с учетом всех переменных!» –написал Чебан.

Отметим, что в сентябре истек срок действия соглашения с «Газпром», после чего Молдова приобретает ограниченные объемы природного газа по цене 790 долларов за тысячу кубометров.

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