На сегодняшний день в стране 302147 человек прошли лечение и 7386 умерли от инфекции COVID-19.

На 21 октября в Молдове подтверждены 323469 случаев заражения новым коронавирусом.

В настоящее время 9523 человека с легкой формой COVID-19 проходят лечение на дому, еще 15934 человека находятся под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализирован 2731 пациент с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 251 в крайне тяжелом состоянии(34 пациента подключены к аппаратам искусственного дыхания).