Пятница, 22 октября 2021, 05:13

Газета "Кишиневские новости"

Новости

Назад на главную Подписаться на RSS

Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 21 октября 302147 излечившихся

Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 21 октября 302147 излечившихся
21 октября
21:35 2021
Версия для печати

На сегодняшний день в стране 302147 человек прошли лечение и 7386 умерли от инфекции COVID-19.    

На 21 октября в Молдове подтверждены  323469 случаев заражения новым коронавирусом.      

В настоящее время 9523 человека с легкой формой COVID-19 проходят лечение на дому, еще 15934 человека находятся под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализирован 2731 пациент с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 251 в крайне тяжелом состоянии(34 пациента подключены к аппаратам искусственного дыхания).

Популярное

Новости

Погода в Молдове

Курсы валют

USD17,390,00%
EUR20,22+0,01%
GBP23,99–0,02%
UAH0,660,00%
RON4,090,00%
RUB0,24+0,05%

Курсы валют в MDL на 22.10.2021

Архив

© 2020-2021 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд