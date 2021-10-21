Четверг, 21 октября 2021, 20:34

Газета "Кишиневские новости"

Новости

Назад на главную Подписаться на RSS

Рэйляну: ПДС голосовала против журналистов TRM и шагнула к диктатуре

Рэйляну: ПДС голосовала против журналистов TRM и шагнула к диктатуре
21 октября
18:50 2021
Версия для печати

Блок коммунистов и социалистов не принимал участие в голосовании при принятии поправок в Кодекс об аудиовизуале, предложенных ПДС. Вице-председатель комиссии по культуре, образованию, исследованиям, молодежи, спорту и СМИ, депутат ПСРМ Адела Рэйляну заявила, что «голосование за закон 283 – это голосование за цензуру, голосование против журналистов Teleradio Moldova(TRM)  и шаг к диктаторскому режиму».

Уточним, что согласно поправкам, предложенным ПДС, парламентское большинство получает возможность менять руководство Совета по аудиовизуалу и общественной компании Teleradio Moldova. Депутаты Блока настаивают на том, чтобы законопроект предварительно прошел экспертизу Совета Европы.

Популярное

Новости

Погода в Молдове

Курсы валют

USD17,39+0,15%
EUR20,25+0,06%
GBP24,02+0,04%
UAH0,66–0,10%
RON4,09+0,03%
RUB0,24–0,25%

Курсы валют в MDL на 21.10.2021

Архив

© 2020-2021 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд