Блок коммунистов и социалистов не принимал участие в голосовании при принятии поправок в Кодекс об аудиовизуале, предложенных ПДС. Вице-председатель комиссии по культуре, образованию, исследованиям, молодежи, спорту и СМИ, депутат ПСРМ Адела Рэйляну заявила, что «голосование за закон 283 – это голосование за цензуру, голосование против журналистов Teleradio Moldova(TRM) и шаг к диктаторскому режиму».

Уточним, что согласно поправкам, предложенным ПДС, парламентское большинство получает возможность менять руководство Совета по аудиовизуалу и общественной компании Teleradio Moldova. Депутаты Блока настаивают на том, чтобы законопроект предварительно прошел экспертизу Совета Европы.