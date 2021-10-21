Приватизация госпредприятий – одно из условий МВФ в обмен на финансирование в рамках новой программы. Согласно сообщению для прессы международной структуры, реформы, касающиеся госпредприятий, давно назрели.

«На большой сектор госпредприятий отрицательно влияют слабые результаты плохого управления и неадекватного надзора, деятельность некоммерческой направленности, ограниченные возможности и пониженная независимость надзорных советов. Реформы в рамках программы будут состоять в мерах по регламентированию, включая и лучший надзор за деятельностью госпредприятий, усилению финансовой отчетности, мониторинга и управлению расходами и бюджетными рисками, обеспечением транспаретности…», – говорится в документе.

Напомним, что правительство и миссия МВФ достигли соглашения на уровне экспертов относительно новой программы стоимостью 564 млн долларов США.