Депутат Блока коммунистов и социалистов Диана Караман обратила внимание министра юстиции Серджиу Литвиненко на избирательное отношение к прокурорам. Парламентарий отметила в ходе слушаний, что в то время как прокуроров, ведущих заказные дела, продвигают по службе, их коллег, расследовавших участие тещи министра в краже миллиарда, власти преследуют.

«Вы уже три месяца нам рассказываете к чему стремитесь, но мы хотим услышать уже о результатах. Говорите, что вы борец за неподкупность прокуратуры, но хочу узнать, каково ваше мнение о назначении Владислава Боброва в должность зам. главы прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам. Общественному мнению известно, что Бобров является прокурором Виорела Мораря, исполнявшем приказы о возбуждении заказных уголовных дел, как, например, в отношении «Антифа». Или вас интересует только неподкупность и профессионализм тех, кто установил участие вашей тещи в деле о краже миллиарда?» – спросила депутат.

Напомним, что теща Серджиу Литвиненко фигурировала в деле о краже миллиарда. Согласно журналистским расследованиям, в 2014 году она являлась бухгалтером в Victoriabank, санкционировав межбанковские размещения в размере 2,45 млрд леев в «Банка де Економий». Впоследствии эти деньги были выведены на счета компаний, подконтрольных Илану Шору и Владу Плахотнюку. Деньги затем были возмещены банку за счет государственных гарантий.

Журналисты также выяснили, что дело в отношении Марии Йову было прекращено в 2019 году, когда правительство возглавляла Майя Санду.