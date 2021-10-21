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Газета "Кишиневские новости"

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Почему министр юстиции Литвиненко не использует маску от ковида

Почему министр юстиции Литвиненко не использует маску от ковида
21 октября
13:50 2021
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Министр юстиции Серджиу Литвиненко пришел 21 октября в парламент без защитной маски. Депутат Блока коммунистов и социалистов Владимир Односталко напомнил Литвиненко о том, что он представляет власть, которая штрафует обычных граждан на тысячи леев за несоблюдение санитарных норм.

«Министр юстиции не носит маску, а граждан обязывают ее носить, и штрафуют их, когда они входят в магазин без нее, хотя у них нет денег на ее приобретение», – заявил Односталко.

Напомним, что правительство ПДС распорядилось о введение штрафа до 25 тыс. леев за несоблюдение санитарных норм.

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