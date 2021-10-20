На сегодняшний день в стране 300697 человек прошли лечение и 7346 умерли от инфекции COVID-19.

На 20 октября в Молдове подтверждены 321682 случая заражения новым коронавирусом.

В настоящее время 9256 человек с легкой формой COVID-19 проходят лечение на дому, еще 15661 человек находится под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализированы 2535 пациентов с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 188 в крайне тяжелом состоянии(19 пациентов подключены к аппаратам искусственного дыхания).