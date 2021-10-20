Депутаты ПДС активно пиарились во время предвыборных кампаний, раздавая обещания и старикам, и молодежи. Теперь же, получив власть, заявляют, что студенческие стипендии будут повышены только после уничтожения коррупции и ликвидации теневой экономики. Парламентское большинство на комиссии по экономике, бюджету и финансам отвергло в среду инициативу Блока коммунистов и социалистов (БКС), которое предусматривает увеличение размера студенческих стипендий.

Вице-председатель комиссии, депутат ПДС Раду Мариан призвал студентов потерпеть до момента искоренения коррупции в стране.

«Проблема есть. Увеличение студенческих стипендий – наше обязательство. Мы хотели бы резко их увеличить, удвоить, утроить сразу всем, но сначала надо навести порядок в общественных финансах, остановить контрабанду, справиться с теневой экономикой и найти средства. Надеюсь, мы дойдем до ситуации, когда поднимем стипендии», – сказал Мариан.

Инициатива оппозиции предусматривает, чтобы минимальный размер стипендии, устанавливаемый правительством, превышал минимальный прожиточный минимум предыдущего года. Стоимость законопроекта БКС оценивается в 160 млн леев.