Игорь Додон сложил мандат депутата, но продолжает оставаться председателем ПСРМ. Об этом заявил социалист Корнелиу Фуркулицэ в эфире телекомпании NTV Moldova.

«Это личное обдуманное решение обсуждалось с лидерами и активом партии. На данный момент он сложил мандат депутата, но продолжает оставаться председателем ПСРМ и на съезде 18 декабря будут обсуждаться поправки в устав. Мы решим, сколько людей будут в руководстве и кто они. Очевидно, что это будут лидеры, самые ответственные и подготовленные. Это решение показывает, что партия динамична, что в партии происходят изменения, что она является лидером в политической жизни и представляет левое движение в парламенте и в стране в целом», – заявил Фуркулицэ

Депутат ПСРМ считает, что нынешняя ситуация напоминает период, когда Игорь Додон сложил партийный билет, будучи избранным президентом страны. Корнелиу Фуркулицэ отметил, что те четыре года ПСРМ удалось развиваться, расти в политическом плане и побеждать на выборах.

Он пояснил, что у Игоря Додона огромный руководящий опыт, что непременно отразится на исполнении его новых обязанностей председателя молдо-российского делового союза.