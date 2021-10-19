Венецианская комиссия потребовала у председателя комиссии вести мониторинг ситуации вокруг дела генерального прокурора Александра Стояногло. Об этом говорится в принятом решении по итогам 128 –го пленарного заседания Венецианской комиссии, которое состоялось 15-16 октября 2021 года.

Александр Стояногло был задержан 5 октября после того как депутат ПДС обратился в Высший совет прокуратуры. В тот же день Совет отстранил Стояногло от должности и назначил прокурора по его делу. Александра Стояногло задержали накануне пресс-конференции, на которой он собирался представить резонансную информацию о неправомерных действиях нынешнего руководства страны.

Напомним, что 19-21 октября в Молдове находилась группа представителей Совета Европы по вопросам юстиции.