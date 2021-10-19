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Газета "Кишиневские новости"

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Премьер Молдовы Гаврилица сообщила о неизбежном росте цены на газ

Премьер Молдовы Гаврилица сообщила о неизбежном росте цены на газ
19 октября
11:45 2021
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Тариф на газ для конечных потребителей неминуемо увеличится. Об этом заявила премьер-министр Наталья Гаврилица в ходе брифинга для прессы. Глава кабмина сообщила, что власти продолжают переговоры с Российской Федерацией, как и другими странами – Румынией, Украиной и Польшей, чтобы обеспечить поставки газа, пусть и по более дорогой цене.

«На этом этапе ясно, что цена закупки увеличится и вырастет тариф. Это неминуемый процесс в нынешних рыночных условиях. То, что может сделать правительство для помощи людям – это механизм компенсаций для социально уязвимых слоев населения», – сказала Гаврилица.

Премьер сообщила, что Молдова начала закупать газ из «альтернативных источников» посредством предприятия Energocom. На этой неделе правительство увеличит уставной капитал компании, чтобы обеспечить закупки газа из альтернативных источников.

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Ирина Нам

Ирина Нам

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