Тариф на газ для конечных потребителей неминуемо увеличится. Об этом заявила премьер-министр Наталья Гаврилица в ходе брифинга для прессы. Глава кабмина сообщила, что власти продолжают переговоры с Российской Федерацией, как и другими странами – Румынией, Украиной и Польшей, чтобы обеспечить поставки газа, пусть и по более дорогой цене.

«На этом этапе ясно, что цена закупки увеличится и вырастет тариф. Это неминуемый процесс в нынешних рыночных условиях. То, что может сделать правительство для помощи людям – это механизм компенсаций для социально уязвимых слоев населения», – сказала Гаврилица.

Премьер сообщила, что Молдова начала закупать газ из «альтернативных источников» посредством предприятия Energocom. На этой неделе правительство увеличит уставной капитал компании, чтобы обеспечить закупки газа из альтернативных источников.