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Газета "Кишиневские новости"

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Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 18 октября 297796 излечившихся

Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 18 октября 297796 излечившихся
18 октября
20:45 2021
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На сегодняшний день в стране 297796 человек прошли лечение и 7273 умерли от инфекции COVID-19.    

На 18 октября в Молдове подтверждены  317899 случаев заражения новым коронавирусом.      

В настоящее время 8979 человек с легкой формой COVID-19 проходят лечение на дому, еще 16213 человек находятся под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализированы 2555 пациентов с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 235 в крайне тяжелом состоянии(31 пациент подключен к аппаратам искусственного дыхания).

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