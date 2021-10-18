На сегодняшний день в стране 297796 человек прошли лечение и 7273 умерли от инфекции COVID-19.

На 18 октября в Молдове подтверждены 317899 случаев заражения новым коронавирусом.

В настоящее время 8979 человек с легкой формой COVID-19 проходят лечение на дому, еще 16213 человек находятся под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализированы 2555 пациентов с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 235 в крайне тяжелом состоянии(31 пациент подключен к аппаратам искусственного дыхания).