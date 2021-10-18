В Кишиневе 18 октября состоялось заседание Республиканского совета Партии социалистов, где обсуждались предложения, принятые Политическим Исполнительным комитетом ПСРМ об упразднении поста председателя партии и введении коллегиального управления в лице пяти человек при сохранении должности исполнительного секретаря. Члены Республиканского совета поддержали это предложение, которое будет вынесено на итоговое обсуждение на съезде Партии социалистов 18 декабря с.г.

Кроме того, на Совете рассматривалось состояние дел в национальной экономике, социальной сфере и, конечно, бедственное положение в энергетике, вызванное, как отмечалось участниками Республиканского совета ПСРМ, «высокомерным и безответственным отношением правящего режима к проблемам страны».

Игорь Додон подчеркнул, что в новом качестве – руководителя Молдавско-Российского Делового союза – продолжит помогать жителям страны: предпринимателям, аграриям и многим другим.

«Мой отказ от депутатского мандата не означает уход из политики, а как раз наоборот – еще более тесную «адресную» работу с людьми и для людей, вместе с командой ПСРМ», – заявил Игорь Додон.