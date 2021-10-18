Общероссийская общественная организация «Деловая Россия» приветствовала решение бывшего президента Молдавии Игоря Додона сосредоточиться на работе в качестве председателя в общественном объединении «Молдавско-Российский деловой союз». Об этом сообщил член координационного совета «Деловой России» Игорь Чайка.

По его словам, данное решение будет способствовать достижению целей, для которых летом 2021 года было создано объединение.

«”Молдавско-Российский деловой союз” призван способствовать содействию реализации совместных молдавско-российских бизнес-проектов, развитию и популяризации предпринимательства в молодежной среде, защите прав и законных интересов российских и молдавских предпринимателей, укреплению и развитию российско-молдавского межнационального сотрудничества в различных сферах», — отметил Чайка.