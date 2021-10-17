Понедельник, 18 октября 2021, 06:08

Газета "Кишиневские новости"

Новости

Назад на главную Подписаться на RSS

Додон: У нас есть цель – освободить Молдову

Додон: У нас есть цель – освободить Молдову
17 октября
21:25 2021
Версия для печати

Предстоящие выборы 21 ноября в Бельцах – это не только борьба за должность мэра, но и шаг к освобождению Молдовы от жёлтой напасти. Об этом заявил председатель ПСРМ Игорь Додон на митинге в Бельцах, где был представлен кандидат Блока коммунистов и социалистов Александр Нестеровский.

Игорь Додон заявил, что всего за несколько месяцев власти успели разочаровать даже собственных сторонников. В стране растут цены и тарифы, а стратегические задачи, такие, как обеспечение газом не решаются.

«Никто кроме нас не умерит эту жёлтую чуму. Других нет. Коммунисты и социалисты объединились, потому что страну надо спасать. Наша задача – освободить Молдову, мы потомки победителей»,- заявил Додон.

Лидер социалистов отметил, что кандидат Блока продемонстрировал свои качества хозяйственника и знает как решать возникающие проблемы. Это было доказано с 2015 года и до сих пор, когда бывший примар использовал эту должность как трамплин для прохождения в парламент, а когда ему это не удалось , бросил город и горожан.

«Это не просто борьба за должность мэра Бельц. Это важная и решающая победа, которая нужна всем. В Молдове есть регионы, где всегда побеждали государственники, это обычно север и юг, а теперь и Кишинев. Мы не должны проиграть в этой битве», – сказал Додон.

Он привел пример Кишинева, где за два года произошли значительные улучшения благодаря Иону Чебану.

Популярное

Новости

Погода в Молдове

Курсы валют

USD17,34+0,24%
EUR20,10+0,16%
GBP23,81+0,05%
UAH0,66+0,04%
RON4,06+0,17%
RUB0,24+0,17%

Курсы валют в MDL на 18.10.2021

Архив

© 2020-2021 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд