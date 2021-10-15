Глава государства Майя Санду решила встречаться только с вакцинированными гражданами. Об этом рассказали жители с. Пересечена Оргеевского района, куда 14 октября приехала с визитом глава государства.

О мероприятии СМИ узнали только на второй день. В опубликованном в Фейсбуке посте Санду написала о том, что обсудила с жителями проблемы села и государства. В то же время в комментариях люди написали, что на встречу с президентом смогли попасть только вакцинированные.