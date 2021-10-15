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Газета "Кишиневские новости"

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Президент Молдовы Майя Санду встречается только с вакцинированными

Президент Молдовы Майя Санду встречается только с вакцинированными
15 октября
21:06 2021
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Глава государства Майя Санду решила встречаться только с вакцинированными гражданами. Об этом рассказали жители с. Пересечена Оргеевского района, куда 14 октября приехала с визитом глава государства.

О мероприятии СМИ узнали только на второй день. В опубликованном в Фейсбуке посте Санду написала о том, что обсудила с жителями проблемы села и государства. В то же время в комментариях люди написали, что на встречу с президентом смогли попасть только вакцинированные.

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