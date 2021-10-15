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Газета "Кишиневские новости"

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Депутат Василе Боля требует ответ от Высшего совета прокуроров

Депутат Василе Боля требует ответ от Высшего совета прокуроров
15 октября
21:01 2021
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Депутат Блока коммунистов и социалистов Василе Боля на заседании Высшего совета прокуроров решил выяснить, когда будет рассмотрено ходатайство в отношения прокурора Фуртунэ. Председатель Высшего совета прокуроров Анжела Мотузок объяснила, что обращение было направлено в прокурорскую инспекцию, а до его рассмотрения необходимо соблюсти несколько процедур.

Напомним, что депутат Василе Боля обратился в Высший совет прокуроров с требованием рассмотреть работу прокурора Виктора Фуртунэ, который расследует дело Александра Стояногло. Боля обвиняет прокурора в том, что Фуртунэ на самом деле выполняет политический заказ.

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