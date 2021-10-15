Адвокаты Стояногло сообщили содокладчикам ПАСЕ о нарушениях в деле их клиентов. Адвокат Виктор Мунтяну написал в социальной сети о том, что делегации ПАСЕ была представлена подробная информация о том, что арест Стояногло является грубым нарушением закона.

«Беспрецедентный случай устранения генерального прокурора Александра Стояногло с должности и возбуждения уголовного дела вне правового поля стали главными темами разговора между адвокатами г-на Стояногло и содокладниками ПАСЕ во время их визита в Кишинев. Делегация ПАСЕ получила подробную информацию с доказательствами, о том, что арест Стояногло является грубым нарушением закона. Также мы обсудили с членами делегации поспешность, с которой проводилась эта незаконная операция, цель которой – захват Генеральной прокуратуры. Мы рассказали и о создаваемых препятствиях адвокатам при общении с клиентом. Мы будем и в дальнейшем информировать международные структуры о развитии событий по этому делу», – сообщил Виктор Мунтян.