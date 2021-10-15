Пятница, 15 октября 2021, 01:21

Газета "Кишиневские новости"

Новости

Назад на главную Подписаться на RSS

Сторонники Генпрокурора Стояногло протестовали у Апелляционной палаты

Сторонники Генпрокурора Стояногло протестовали у Апелляционной палаты
15 октября
21:00 2021
Версия для печати

Группа митингующих, среди которых и были депутаты Блока коммунистов и социалистов, протестовали 15 октября у Апелляционного суда Кишинева. Судьям предстояло рассмотреть ходатайство адвокатов об освобождении из-под домашнего ареста отстраненного генерального прокурора. В то же время прокуроры настаивали на помещении Стояногло в изолятор.

Протестующие скандировали «Хотим справедливую юстицию!» и «Свободу Стояногло!».

Напомним, что отстраненный Генеральный прокурор Александр Стояногло был задержан на прошлой неделе – накануне анонсированного брифинга. Прокурор потребовал арестовать его на 30 суток, однако первая инстанция поместила его под домашний арест.

Популярное

Новости

Погода в Молдове

Курсы валют

USD17,29+0,16%
EUR20,06+0,19%
GBP23,77+0,69%
UAH0,66+0,11%
RON4,05+0,20%
RUB0,24+0,73%

Курсы валют в MDL на 15.10.2021

Архив

© 2020-2021 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд