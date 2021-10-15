Группа митингующих, среди которых и были депутаты Блока коммунистов и социалистов, протестовали 15 октября у Апелляционного суда Кишинева. Судьям предстояло рассмотреть ходатайство адвокатов об освобождении из-под домашнего ареста отстраненного генерального прокурора. В то же время прокуроры настаивали на помещении Стояногло в изолятор.

Протестующие скандировали «Хотим справедливую юстицию!» и «Свободу Стояногло!».

Напомним, что отстраненный Генеральный прокурор Александр Стояногло был задержан на прошлой неделе – накануне анонсированного брифинга. Прокурор потребовал арестовать его на 30 суток, однако первая инстанция поместила его под домашний арест.