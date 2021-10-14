Фракция Блока коммунистов и социалистов в знак протеста покинула зал заседаний

Парламент Молдовы ратифицировал Стамбульскую конвенцию голосами депутатов ПДС. Документ был жестко раскритикован Блоком коммунистов и социалистов, которые обратили внимание общества на скрытие детали конвенции – противоречащие Конституции и традициям народа.

«Я обращаюсь к вам: вникните в суть этой конвенции. У нее нет ничего общего с насилием над женщинами, детали скрываются в ст.3 пункты (c) и (f). Если вы не читали, говорю вам: в пункте (f) прямо указано, что понятие женщины включаются девочки до 18 лет, а после 18 лет кто они? Пункт (c) – пол будет означать поведение, деятельность и социальные атрибуты, которые общество посчитает адекватными для женщин и мужчин. Если я вас спрошу какова роль этой конвенции в защите прав женщин и чем дополнительно она помогает им избавиться от насилия, вы не найдете ответа», – заявил депутат Григоре Новак.

Он выступил с инициативой внесения поправки в текст конвенции, однако его предложение было отклонено. В знак протеста оппозиционная фракция покинула зал заседания.

«Большинство из вас смотрят в пол от стыда из-за вынужденного голосования. Знайте – вся страна видит, что вы делаете», – заявил Новак.

Напомним, что Молдавская митрополия публично обратилась к президенту, парламенту и правительству, выразив обеспокоенность ратификацией Стамбульской конвенции.