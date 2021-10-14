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Газета "Кишиневские новости"

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Лавров рассказал о влиянии США и Брюсселя на позицию Майи Санду

Лавров рассказал о влиянии США и Брюсселя на позицию Майи Санду
14 октября
15:50 2021
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Президент Молдовы получает упреки за свое желание иметь нормальные, взаимовыгодные отношения с РФ. Об этом в ходе пресс-конференции заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. По его словам, в следующем месяце в Москве ждут главу молдавского МИД-а Нику Попеску, с которым будет обсужден весь спектр отношений.

«Госпожа Санду неоднократно в своих публичных выступлениях упоминала свое желание иметь нормальные, взаимовыгодные отношения с РФ. За это некоторые западные представители ее начали упрекать, зачем она делает подобного рода ответвления в своей внешней политике и почему она не хочет твердо сконцентрироваться на движении в Евросоюз. Так что, наверное, здесь есть факторы очередного вмешательства во внутренние дела со стороны тех же США и Брюсселя, но мы к контактам готовы и, конечно, их нужно хорошо подготовить», – сказал Лавров.

Отметим, в ноябре исполнится год после избрания на пост президента Молдовы Майя Санду, однако до сих пор она не осуществила визит в Россию – страну, с которой нас связывают чрезвычайно тесные экономические интересы.

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