Отсутствие дискуссий о цене на газ, не являются правдой, заявил вице-премьер-министр Андрей Спыну в ходе пресс-конференции. Спыну отметил, что поддерживает связь с «Газпромом» еще с августа.

Любопытно, что совсем недавно Майя Санду говорила прямо противоположное, утверждая, что правительство не будет вмешиваться в переговоры о заключении нового контракта на поставку природного газа в Молдову.

«Согласно законодательству, президент и правительство не должны вмешиваться в эти переговоры, потому что они не обсуждают поставки газа и формирование цен», – объясняла свое упорство Санду.

Она не согласилась с утверждением, что «участие правительства, одного из соучредителей Moldovagaz позволило бы получить более благоприятную цену на газ».

«Возможно, цена вырастет. Но мы не можем на нее повлиять, переговоры по договору не в компетенции президента. Процедура установления цен зависит от сроков контракта и мировой рыночной цены. Мы узнаем цену на газ в результате переговоров, которые ведет Moldovagaz», – заявила Санду.