На сегодняшний день в стране 276345 человек прошли лечение и 6753 умерли от инфекции COVID-19.

На 29 сентября в Молдове подтверждены 292839 случаев заражения новым коронавирусом.

В настоящее время 7214 человека с легкой формой COVID-19 проходят лечение на дому, еще 16188 человек находятся под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализированы 1958 пациентов с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 154 в крайне тяжелом состоянии(12 пациентов подключены к аппаратам искусственного дыхания).