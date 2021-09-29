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Газета "Кишиневские новости"

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Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 29 сентября 276345 излечившихся

Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 29 сентября 276345 излечившихся
29 сентября
21:50 2021
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На сегодняшний день в стране 276345 человек прошли лечение и 6753 умерли от инфекции COVID-19.    

На 29 сентября в Молдове подтверждены 292839 случаев заражения новым коронавирусом.     

В настоящее время 7214 человека с легкой формой COVID-19 проходят лечение на дому, еще 16188 человек находятся под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализированы 1958 пациентов с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 154 в крайне тяжелом состоянии(12 пациентов подключены к аппаратам искусственного дыхания).

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