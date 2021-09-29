Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 29 сентября 276345 излечившихся
29 сентября
21:50 2021
На сегодняшний день в стране 276345 человек прошли лечение и 6753 умерли от инфекции COVID-19.
На 29 сентября в Молдове подтверждены 292839 случаев заражения новым коронавирусом.
В настоящее время 7214 человека с легкой формой COVID-19 проходят лечение на дому, еще 16188 человек находятся под наблюдением врачей на дому.
Всего в медицинские учреждения госпитализированы 1958 пациентов с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 154 в крайне тяжелом состоянии(12 пациентов подключены к аппаратам искусственного дыхания).