Член парламентской делегации в ПАСЕ, вице-председатель парламента Влад Батрынча заявил в ходе осенней сессии ПАСЕ о важности соблюдения основ правового государства в Молдове, о необходимости обеспечения проведения свободных выборов, о свободе слова и недопустимости использования языка ненависти. Социалист поблагодарил наблюдателей ПАСЕ за объективный отчёт о проведении и организации выборов от 11 июля.

«В основе этого отчёта находятся конкретные факты. В первую очередь отчёт показал, что выборы в Молдове были открытыми, в них участвовало множество конкурентов. Согласно отчёту, впервые в истории ЦИК не благоприятствовал ни одному конкуренту. Также впервые никого из участников не преследовали и не ограничивали в участии, а выборы были представительными», – заявил Батрынча.

Он также отметил профессионализм молдавского Центризбиркома.

«Очень важно, чтобы такое же отношение ЦИК демонстрировал и в следующий раз. К сожалению, последние события демонстрируют тенденцию изменить состав ЦИКа исключительно членами одной партии. Отмечу, что по субъективным причинам предложенные оппозицией кандидаты не были поддержаны», – сказал Батрынча.

Он также отметил важность сохранения свободы слова в СМИ.

«Сегодня мы наблюдаем попытку создать механизм, позволяющий политически контролировать Совет по телерадиовещанию (КСТР). Важно, чтобы и на следующих выборах граждане могли получать информацию из нескольких источников и ко всем СМИ относились одинаково. В Молдове мы стали свидетелями участия телеканала в коррупционном скандале, телеканала, считавшегося независимым. Это говорит о человеческих слабостях и необходимости обеспечения реального и равного механизма для всех, без разделения граждан на наших и ваших», – заявил депутат.

Батрынча с сожалением отметил, что в предвыборной кампании некоторые конкуренты использовали язык ненависти, спекуляции и манипуляцию.