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Газета "Кишиневские новости"

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Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 26 сентября 273259 излечившихся

Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 26 сентября 273259 излечившихся
26 сентября
22:25 2021
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На сегодняшний день в стране 273259 человек прошли лечение и 6695умерли от инфекции COVID-19.    

На 26 сентября в Молдове подтверждены 289025 случаев заражения новым коронавирусом.     

В настоящее время 7176 человек с легкой формой COVID-19 проходят лечение на дому, еще 16981 человек находится под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализированы 1895 пациентов с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 149 в крайне тяжелом состоянии(12 пациентов подключены к аппаратам искусственного дыхания).

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