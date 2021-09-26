На сегодняшний день в стране 273259 человек прошли лечение и 6695умерли от инфекции COVID-19.

На 26 сентября в Молдове подтверждены 289025 случаев заражения новым коронавирусом.

В настоящее время 7176 человек с легкой формой COVID-19 проходят лечение на дому, еще 16981 человек находится под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализированы 1895 пациентов с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 149 в крайне тяжелом состоянии(12 пациентов подключены к аппаратам искусственного дыхания).