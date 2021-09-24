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Газета "Кишиневские новости"

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В Молдове стоимость солярки за литр преодолела барьер в 17 леев

В Молдове стоимость солярки за литр преодолела барьер в 17 леев
24 сентября
18:00 2021
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Национальное агентство по регулированию в энергетике(НАРЭ) сообщает, что 24 сентября литр солярки будет стоить на 8 банов больше, чем сегодня – 17,05 леев. Цена за литра бензина составит 20,7 леев, или на 2 меньше сегодняшнего показателя.

Напомним, что НАРЭ по инициативе ПДС с сентября 2021 г. изменяет цены на нефтепродукты ежедневно. Это нововведение спровоцировало тотальный рост цен на множество товаров, в том числе на медикаменты и даже на хлеб. Несмотря на критику в адрес властей высшее руководство упорно не желает вмешиваться в процесс регулирования цен, ссылаясь на коньюнктуру рынка. Тем временем, простые граждане уже остро ощущают нехватку средств из-за дороговизны. Чего ожидать в зимний период, когда придется платить еще и за тепло, трудно даже представить.

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