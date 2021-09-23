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Газета "Кишиневские новости"

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Вице-спикер Батрынча жёстко поставил на место спикера Гросу

Вице-спикер Батрынча жёстко поставил на место спикера Гросу
23 сентября
20:25 2021
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Председатель парламента – модератор заседания, его главная функция состоит в обеспечении дисциплины и он должен быть примером этики и цивилизованного поведения. Об этом Игорю Гросу напомнил Влад Батрынча после того, как спикер нелицеприятно высказался в адрес депутатов фракции Блока коммунистов и социалистов. Батрынча добавил, что все депутаты были избраны в парламент гражданами, и у всех – одинаковые права. 

«Ваша задача – вести заседание, а не притеснять депутатов. Прошу впредь относиться ко всем с уважением. У всех есть право задавать вопросы и высказывать своё мнение. Прошу на будущее воздержаться от подобного поведения», – заявил социалист.

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