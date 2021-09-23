Президент Молдова Майя Санду, находящаяся с визитом в США, встретилась с сыном олигарха Джорджа Сороса – Алексом. Совместную фотографию в своем Instagram-е опубликовал сам Алекс Сорос.

«Для меня честь встретиться с президентом Молдовы Майей Санду, реформатором и антикоррупционером во время визита в Нью Йорк», – написал Сорос.

В администрации президента Молдовы о данной встрече почему-то ничего не сообщали.

Напомним, что в период, когда министром образования была Майя Санду, американский финансист Джордж Сорос выделил миллион долларов на реформу молдавского образования. Впоследствии выяснилось, что средства были распределены Майей Санду неправительственным организациям.