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Газета "Кишиневские новости"

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Что Майя Санду тайно обсуждала с сыном олигарха Джорджа Сороса

Что Майя Санду тайно обсуждала с сыном олигарха Джорджа Сороса
23 сентября
15:15 2021
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Президент Молдова Майя Санду, находящаяся с визитом в США, встретилась с сыном олигарха Джорджа Сороса – Алексом. Совместную фотографию в своем Instagram-е опубликовал сам Алекс Сорос.

«Для меня честь встретиться с президентом Молдовы Майей Санду, реформатором и антикоррупционером во время визита в Нью Йорк», – написал Сорос.

В администрации президента Молдовы о данной встрече почему-то ничего не сообщали.

Напомним, что в период, когда министром образования была Майя Санду, американский финансист Джордж Сорос выделил миллион долларов на реформу молдавского образования. Впоследствии выяснилось, что средства были распределены Майей Санду неправительственным организациям.

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