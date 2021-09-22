После того, как к власти пришли Майя Санду и ПДС, в Молдову, похоже, вернулась практика закрытия маленьких сельских школ, применявшаяся в 2013-2014 годах, когда Санду была министром образования. Об этом в рамках передачи на частном телеканале заявил Игорь Додон. Председатель Партии социалистов отметил, что такие сигналы из районов уже есть.

«У нас есть сигналы из районов, что Минобразования требует закрыть маленькие школы. Опять то, что было в 2013-2014 годах. Урезают бюджеты. Мы каждый год планировали 300 млн леев дополнительно для финансирования зарплат и деятельности маленьких школ в октябре-декабре. Мы это делали, чтобы спасти школы. Они не хотят делать, а наоборот урезают бюджеты», – рассказал Додон. Председатель ПСРМ также отметил, что руководство страны не хочет повышать на 40% зарплаты врачей, хотя, утверждает он, деньги для этого есть.