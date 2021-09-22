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Газета "Кишиневские новости"

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Игорь Додон назвал вероятного кандидата на должность мэра Бельц

Игорь Додон назвал вероятного кандидата на должность мэра Бельц
22 сентября
21:10 2021
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Александр Нестеровский является кандидатом, которого ПСРМ может выдвинуть кандидатом на пост мэра Бельц. Об этом в эфире телеканала Publika.md сообщил Игорь Додон. При этом он уточнил, что эта кандидатура ещё обсуждается внутри ПСРМ.

«Наша местная организация в Бельцах предложила Александра Нестеровского. Окончательное решение не принято, нужно обсуждать с коммунистами. Надеемся, что пойдем блоком. Думаю, что в начале октября будет окончательное решение», – сказал Додон.

Напомним, выборы на пост мэра Бельц состоятся 21 ноября. Должность стала вакантной после отставки Ренато Усатого.

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