Александр Нестеровский является кандидатом, которого ПСРМ может выдвинуть кандидатом на пост мэра Бельц. Об этом в эфире телеканала Publika.md сообщил Игорь Додон. При этом он уточнил, что эта кандидатура ещё обсуждается внутри ПСРМ.

«Наша местная организация в Бельцах предложила Александра Нестеровского. Окончательное решение не принято, нужно обсуждать с коммунистами. Надеемся, что пойдем блоком. Думаю, что в начале октября будет окончательное решение», – сказал Додон.

Напомним, выборы на пост мэра Бельц состоятся 21 ноября. Должность стала вакантной после отставки Ренато Усатого.