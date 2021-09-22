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Газета "Кишиневские новости"

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Игорь Додон: Нынешняя власть застряла в Фейсбуке

Игорь Додон: Нынешняя власть застряла в Фейсбуке
22 сентября
21:06 2021
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Сейчас экономика преодолевает спад, вызванный пандемией, растет ВВП, а власти говорят, что денег на увеличение зарплат нет. Об этом с недоумением заявил председатель ПСРМ Игорь Додон в эфире телеканала Publika.md.

«Экономика растет, во втором квартале ВВП увеличился на 21 %, а они говорят, что денег нет. В прошлом году, при падении доходов бюджета, эпидемии, засухе мы нашли возможность увеличить расходы на здравоохранение, повышали зарплаты, выплачивали по 700 и 900 леев пенсионерам. Нынешняя власть или не понимает, где оказалась, или в Фейсбуке им было легче руководить», – с горечью иронизирует Игорь Додон.

Отметим, что парламентское большинство ПДС отказалось проводить третий этап повышения зарплат медикам на 40%.

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