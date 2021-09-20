Не вакцинированные сотрудники Пограничной полиции будут обязаны делать тесты за свой счет. Об этом заявил глава ведомства Росиан Василой.

«Я проинформировал коллег о том, что предложил МВД в следующем решении Чрезвычайной комиссии внести обязанность представлять каждые две недели негативный результат теста PCR Covid-19 всему невакцинированному персоналу. Чтобы было решение как с дидактическими кадрами, потому что и у нас есть прямой контакт с гражданами (…) Риск заражения и распространения вируса большой», – написал Василой в социальной сети.