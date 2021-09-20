Наталья Балта из села Арионешты Дондюшанского района жалуется: с реализацией слив большие проблемы: “Инвестиции были довольно большие, но пока не вернули ни одного лея. Урожай даже не собирали. Рынка сбыта нет, все пропадает. Слива уже две недели как поспела и остается на дереве. Покупателей практически нет. 60% продукции потеряли. Упавшие плоды уже нигде не продашь”.

Фермер возмущена, что власти не оказывают никакой поддержки аграриям: “Власти бездействуют. На любой вопрос отвечают: выращивайте меньше или попробуйте продать на внутреннем рынке. Я очень разочарована. Отказалась ехать на заработки за границу, надеясь построить будущее дома, а тут такое”.

Виктор Пошкай выращивает яблоки. Проблема та же – отсутствие рынка сбыта: “В этом году ничего не продается. У меня яблоки – настоящее золото. Обрабатывал их, опрыскивал, они чистые. Химикаты дорогие, больше 140 тысяч ушло. И это не считая солярки. Она тоже дорогая”.

Чтобы вернуть часть затрат, фермер вынужден отдавать яблоки по очень низкой цене – на переработку для изготовления соков: “Продавать негде. Отдаем на сок, по одному лею 20 банов. Никто не хочет их брать, хоть немного. Говорят, что еще подешевеют, так что и собирать нет смысла. Надо брать в банке кредиты. А как брать кредиты, если нет будущего и никакой поддержки?”

В Министерстве сельского хозяйства телеканалу publika.md сообщили, что в коммерческие отношения между экономическими агентами не вмешиваются…