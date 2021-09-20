По устоявшейся традиции по завершении мандата послов иностранных государств президент Молдовы вручает им награды в знак признательности за оказанное содействие в деле продвижения двухсторонних отношений и оказываемую помощь. Однако этого почему-то не произошло в случае с послом Китайской народной республики. Хотя Китай, напомним, инициировал множество программ помощи нашей стране за последние годы и был одним из первых, кто оказал значительную помощь Молдове в начале пандемии в 2020 году. Эту столь странную ситуацию прокомментировал зкс-президент Молдовы Игорь Додон.

«Расцениваю этот шаг Майи Санду как явную провокацию или следование четким инструкциям из-за рубежа, особенно на фоне награждения за последние месяцы послов США, ЕС, Франции.

Считаю этот шаг нынешнего руководства страны демонстративным неуважением к такой важной для нас стране, как Китай, который к тому же является стратегическим партнером Республики Молдова.

В прошлом году мы подготовили для подписания несколько важных документов: соглашение о стратегическом партнёрстве между РМ и КНР, соглашение о свободной торговле и соглашение о безвизовом режиме, которые, надеюсь, новая молдавская власть не отложит в долгий ящик.

Придерживаюсь мнения, что стратегическое партнёрство с Китаем является очень перспективным для РМ», – так оценил произошедшее Игорь Додон.