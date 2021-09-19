На сегодняшний день в стране 267372 человека прошли лечение и 6595 умерли от инфекции COVID-19.

На 19 сентября в Молдове подтверждены 281700 случаев заражения новым коронавирусом.

В настоящее время 5656 человек с легкой формой COVID-19 проходят лечение на дому, еще 16867 человек находятся под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализированы 1336 пациентов с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 94 в крайне тяжелом состоянии(10 пациентов подключены к аппаратам искусственного дыхания).