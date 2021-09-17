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Газета "Кишиневские новости"

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Додон призвал Гагаузию голосовать за Блок коммунистов и социалистов

Додон призвал Гагаузию голосовать за Блок коммунистов и социалистов
17 сентября
20:25 2021
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Сегодня, 17 сентября, в Гагаузской автономии последний день предвыборной агитации перед избранием депутатов Народного собрания, которое состоится 19 сентября.

Председатель ПСРМ Игорь Додон вновь отправился в Гагаузию, чтобы поддержать кандидатов, выдвинутых Блоком коммунистов и социалистов.

«Это Валерий Капсамун в селе Гайдар (округ №22) и Елена Мандажи в селе Казаклия (округ №24).

Провели встречи с жителями этих населенных пунктов и объяснили важность их активного участия в воскресном голосовании. От их выбора зависит дальнейшее благополучие людей, поэтому мы призвали их поддержать кандидатов Блока для продолжения нашей социально ориентированной политики.

19 сентября я призываю жителей Гагаузии голосовать за Блок коммунистов и социалистов. Голосуйте за депутатов, которые будут верны себе и людям в Народном собрании Гагаузии!» – написал в соцсетях по завершении встречи Игорь Додон.

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