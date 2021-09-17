На сегодняшний день в стране 265946 человек прошли лечение и 6578 умерли от инфекции COVID-19.

На 17 сентября в Молдове подтверждены 280185 случаев заражения новым коронавирусом.

В настоящее время 5245 человек с легкой формой COVID-19 проходят лечение на дому, еще 16914 человек находятся под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализированы 1505 пациентов с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 95 в крайне тяжелом состоянии(8 пациентов подключены к аппаратам искусственного дыхания).