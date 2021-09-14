ПСРМ призвала власти отказаться от идеи повышения пенсионного возраста. Об этом говорится в сообщении для прессы политформирования. Социалисты выразили обеспокоенность намерениями правящего режима пересмотреть положения законодательства, принятого по инициативе Партии социалистов.

«Предупреждаем: намерение властей отменить принятый ПСРМ закон о снижении пенсионного возраста может иметь взрывоопасный эффект для общества.

Мы призываем правящий режим отказаться от повышения пенсионного возраста. Напротив, мы оставляем за собой право организовать массовые протесты в защиту прав граждан на мирную и безопасную старость как награду за десятилетия труда и выплату взносов на социальное страхование», – говорится в распространенном пресс-коммунике.

Согласно закону, принятому по предложению ПСРМ, возраст выхода на пенсию был снижен для женщин до 57 лет, а для мужчин – до 62 лет. Эти нововведения должны вступить в силу с 1 января 2022 года.