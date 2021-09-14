Майя Санду приветствует решение ПДС отменить проведение конкурсов для руководства госведомств. В ходе передачи на TV 8 президент подчеркнула, что у ПДС в любом случае последнее слово при назначении потенциального кандидата.

«Предыдущий закон предусматривал проведение парламентом конкурса, юридическая комиссия его организовывала. Если идти по этому пути, удлиняется процесс, ведь в конце концов у ПДС есть большинство в этой комиссии и в любом случае решение о назначении главы Антикоррупционного центра принадлежит ПДС», – сказала Санду.

Напомним, что гражданское общество раскритиковало решение ПДС об отмене конкурса для выбора глав Антикоррупционного центра и Генеральной прокуратуры.