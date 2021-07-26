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Газета "Кишиневские новости"

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В Молдове правящему большинству в парламенте хватило часа на работу

В Молдове правящему большинству в парламенте хватило часа на работу
26 июля
13:32 2021
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Выступая на учредительном заседании нового парламента, Майя Санду призвала депутатов быть готовыми к тяжелой работе. Но ее призыв повис в воздухе. Как только президент покинула трибуну, временно исполняющий обязанности председателя партии PAS Игорь Гросу предложил объявить перерыв до четверга. За это время, мол, можно будет обсудить кандидатуры председателя парламента и его заместителей, состав постоянного бюро и комиссий. И, не дожидаясь даже голосования по этому вопросу, члены правящего большинства демонстративно вышли из зала.

Таким образом, не стало кворума, и продолжать заседание было нельзя. Оно продлилось около часа. Правда, нарушением регламента это не является: на формирование руководящих органов отводится десять дней. Однако сразу после выборов представители партии PAS заявляли, что готовы немедленно начать работать на благо народа и готовы ради этого даже отпуском пожертвовать. 

Передумали? Пошутили? Утомились? Поняли, что спешить некуда, поскольку кресла от них никуда не уйдут? Наглядная демонстрация того, что языком работать легко, а на деле…  

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