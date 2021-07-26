Сразу после того, как члены правящего большинства сами себе разрешили сделать двухдневный перерыв в работе, представители ПСРМ провели брифинг для прессы. Они резко осудили поведение членов фракции PAS за то, что те не желают работать.

Депутат Влад Батрынча назвал происшедшее «фарсом на общественные деньги и издевательством над гражданами, которые ждут не речей, а действий» и заявил, что те, кто обещал усердно работать без устали и без отдыха, на самом деле к работе не готовы. Он выразил сожаление по поводу того, что фракция Блока ПКРМ-ПСРМ согласилась участвовать в этом заседании, которое на самом деле обернулось пустой тратой времени. Хотя ожидали конкретных шагов для начала реализации красивых предвыборных обещаний.