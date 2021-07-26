Во время исполнения гимна Майя Санду повернулась спиной к государственному флагу.

Согласно закону, первое заседание вновь избранного парламента начинается с торжественного исполнения национального гимна. Все присутствующие слушают его стоя и отдают при этом честь государственному флагу.

На открытии нынешней сессии глава государства наглядно продемонстрировала, как она относится к своей стране. У стола президиума установлены два флага – Республики Молдова и Евросоюза. И когда зазвучал гимн, председательствующий Эдуард Смирнов и все депутаты, как полагается, повернулись лицом к государственному флагу Молдовы. А Майя Санду поступила с точностью до наоборот: к молдавскому флагу повернулась спиной, а к флагу Европейского Сообщества – лицом.

Тут даже комментировать нечего.

кадр из видео