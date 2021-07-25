Домашние кассовые сборы последнего фильма М. Найт Шьямалана «Время» достигли $ 15,75 млн, сообщает Variety.

Противоречивый американский режиссер индийского происхождения М. Найт Шьямалан снимал разные фильмы, начиная с легендарного «Шестого чувства», покорившего мир, заканчивая провальными «Дьявол» 2010 года и «Девушка из воды». Пока рано говорить о том, насколько быстро забудется его новый фильм «Время» с Алексом Вольффом и Томасин Маккензи в главных ролях, но то, что лента отвоевала себе первое место по кассовым сборам уже факт свершившийся. В премьерную пятницу, 23 июля, кинолента собрала $ 6,8 млн и за уикенд превысила отметку в $ 9 млн. «Время» стало 14-м фильмом Шьямалана, собравшим в открывающий уикенд свыше $ 15 млн. Сюжет рассказывает о семье, которая отправляется отдохнуть на тропический остров, а обнаруживает себя в ловушке, где время течет быстрее обычного, сокращая целую жизнь до одного единственного дня.