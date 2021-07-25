Международная группа ученых из Австралии и Новой Зеландии обнаружила еще одну неожиданную причину глобального потепления. Причина эта – дикие кабаны.

Эти животные добывают себе пищу, постоянно разрывая землю. А в почве содержится вторе больше углекислого газа, чем в атмосфере. Когда животные роют землю (а происходит это практически непрерывно), этот углекислый газ выходит на поверхность и оказывается в приземном слое, тем самым способствуя повышению температуры.

Исследователи определили, что дикие кабаны способны раскопать в разных странах в общей сложности от тридцати шести тысяч до ста двадцати четырех тысяч квадратных километров площади, в результате чего в атмосферу в мировом масштабе ежегодно попадает около пяти миллионов тонн углекислоты. Столько выбрасывают миллион сто тысяч автомобилей.

Учитывая, что дикие свиньи отличаются высокой плодовитостью, они представляют большую опасность в плане ускорения изменения климата. Нынешние методы борьбы – охота и отлов – существенных результатов не дают, сообщает SciTech Daily.