В минувшем году в Молдове зарегистрировано преступлений на 17,54% меньше, чем в 2019-м, сообщает ИНФОТАГ.

Больше всего правонарушений совершается в столице – 30% или 7129 случаев. Самый криминальный район Кишинева – Буюканы, наиболее безопасный – Чеканы. За год в стране было ликвидировано 77 организованных преступных группировок, в которые входили 463 человека. Зарегистрировано 3957 случаев насилия в семье, из них 209 со стороны женщин. На руках у населения на законных основаниях хранится 77 555 единиц стрелкового оружия. С его применением было совершено 76 преступлений, что на 18% меньше чем в 2019 году.