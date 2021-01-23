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Газета "Кишиневские новости"

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Кишинев – самый криминальный город Молдовы

23 января
16:08 2021
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В минувшем году в Молдове зарегистрировано преступлений на 17,54% меньше, чем в 2019-м, сообщает ИНФОТАГ.

Больше всего правонарушений совершается в столице – 30% или 7129 случаев. Самый криминальный район Кишинева – Буюканы, наиболее безопасный – Чеканы. За год в стране было ликвидировано 77 организованных преступных группировок, в которые входили 463 человека. Зарегистрировано 3957 случаев насилия в семье, из них 209 со стороны женщин. На руках у населения на законных основаниях хранится 77 555 единиц стрелкового оружия. С его применением было совершено 76 преступлений, что на 18% меньше чем в 2019 году.   

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