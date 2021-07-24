Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова сообщила в социальных сетях, что правоохранительные органы изъяли партию наркотиков более чем на миллиард гривен.

«Совместными международными усилиями мы задержали двух братьев – граждан Турции, которые курировали канал поставки героина в нашу страну. Они – члены транснациональной преступной группировки, которая занимается контрабандой героина из Ирана через территорию Армении и Грузии в Украину», – написала Венедиктова. Наркотики сбывались на территории Украины, и даже российского Крыма. Также мелкими партиями они отправлялись в страны Евросоюза. Всего было изъято 368 килограммов героина, который поместили в муляж кирпичей.