Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 23 июля 251347 излечившихся
23 июля
22:21 2021
На сегодняшний день в стране 251347 человек прошли лечение и 6240 умерли от инфекции COVID-19.
На 23 июля в Молдове подтверждены 258484 случая заражения новым коронавирусом.
В настоящее время 606 человек с легкой формой COVID-19 проходит лечение на дому, еще 21060 человек находятся под наблюдением врачей на дому.
Всего в медицинские учреждения госпитализированы 250 пациентов с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 52 в крайне тяжелом состоянии (8 пациентов подключены к аппаратам искусственного дыхания).