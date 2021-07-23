На сегодняшний день в стране 251347 человек прошли лечение и 6240 умерли от инфекции COVID-19.

На 23 июля в Молдове подтверждены 258484 случая заражения новым коронавирусом.

В настоящее время 606 человек с легкой формой COVID-19 проходит лечение на дому, еще 21060 человек находятся под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализированы 250 пациентов с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 52 в крайне тяжелом состоянии (8 пациентов подключены к аппаратам искусственного дыхания).