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Газета "Кишиневские новости"

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Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 23 июля 251347 излечившихся

Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 23 июля 251347 излечившихся
23 июля
22:21 2021
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На сегодняшний день в стране 251347 человек прошли лечение и 6240 умерли от инфекции COVID-19.    

На 23 июля в Молдове подтверждены 258484 случая заражения новым коронавирусом.     

В настоящее время 606 человек с легкой формой COVID-19 проходит лечение на дому, еще 21060 человек находятся под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализированы 250 пациентов с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 52 в крайне тяжелом состоянии (8 пациентов подключены к аппаратам искусственного дыхания).

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